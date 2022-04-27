Пентагон счел беспилотники у границы Белоруссии угрозой

Поблизости от американских сил в Европе у белорусской границы замечены беспилотники, возможно, российские, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

Высокопоставленный представитель ведомства заявил, что «было несколько случаев с беспилотными летательными аппаратами, близко к границе Белоруссии». Беспилотники оказались «близко к некоторым силам» США. В Пентагоне не смогли ответить на вопрос о том, были ли дроны российскими или белорусскими. Представитель Пентагона сказал, что БПЛА в любом случае рассматриваются «как угроза», передает РИА «Новости».

«Ничего такого, что вызвало бы тревогу, или такого, к чему мы не были готовы. Но такое имело место», – сообщил он, добавив, что США и союзники устанавливают центр контроля и координации доставок на Украину, он будет расположен в немецком Штутгарте.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района призвал соседние страны республики беречь мир и жить дружно.

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