Оливер Стоун – Вашингтон стремится к смене режима в Москве

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США всегда стремились установить контроль над Украиной, для того чтобы в конечном итоге дестабилизировать Россию и добиться смены режима в стране, пишет El País. При этом, по словам Стоуна, на РФ Соединённые Штаты останавливаться не намерены и следующий на очереди будет Китай.



АР

Американский кинорежиссёр Оливер Стоун на кинофестивале в Барселоне представил документальный фильм об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди и в беседе с испанскими журналистами «не постеснялся выступить в защиту Владимира Путина» в разгар украинского конфликта.

На вопрос журналистов El País, что режиссёр думает о президенте России, Стоун ответил, что «его невозможно отделить от государства». По его словам, хотя прошло три года с тех пор, как Стоун в последний раз видел Путина, тогда российский лидер не соответствовал тому образу, который сейчас рисуют западные СМИ.

«Путин, которого я знал, был рациональным, спокойным, всегда действовал в интересах российского народа, настоящим сыном России, патриотом», — отметил американский режиссёр, добавив, что это вовсе не означает, что президент был «националистом».

Режиссёр с сожалением отметил, что на Западе была проведена «манихейская линия» между россиянами, которых назвали «плохими», и американцами, которых назвали «хорошими».

Не обошёл вниманием Стоун и саму российскую спецоперацию на Украине, которая послужила для этого поводом. По словам режиссёра, контроль над Украиной всегда входил в планы Соединённых Штатов Америки и у Белого дома существовал долгосрочный план по созданию прозападного, антироссийского правительства в этой стране.

Стоун считает, что Украина «всегда была нейтральной, с демократически избранными правительствами», но при помощи нынешнего украинского президента Владимира Зеленского Вашингтону удалось превратить Киев во врага Москвы. При этом конечная цель Белого дома, по его мнению, заключается в том, чтобы дестабилизировать Россию, сменить режим в стране, «убрать Путина» и установить в стране прозападное правительство.

Более того, как отмечает El País, американец считает, что власти его страны не намерены останавливаться на России. По словам Стоуна, после смены режима в Москве Соединённые Штаты, которые он сравнил с «хищной собакой», займутся дестабилизацией «другой, более древней цивилизации — Китая».