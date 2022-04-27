 

Мнение: Решение оказалось неоправданным

27.04.2022, 4:45, Разное
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Решение оказалось неоправданным

Решение размещать золотовалютные резервы России за рубежом оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Другое дело, что тем самым Запад бьет не только по России, но и по себе, добавил он.
"Существующая мировая финансовая система строится исключительно на доверии, в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты. Еще полвека назад присутствовал фактор золота, но в 1971 году Штаты отвязали свою валюту от его котировок, что дало возможность осуществлять денежную эмиссию фактически бесконтрольно",

https://ria.ru/20220426/rezervy-1785593800.html – цинк

Внезапно выяснилось, что линия поведения СССР, который не хранил свои основные ЗВР на Западе оказалась правильной.
А ведь когда-то нам рассказывали, что это был отсталый подход.
А ведь у тех, кто принимал решения держать часть ЗВР на Западе (как оказалось, неоправданно) есть имена и фамилии. Наверное…

Источник: Colonel Cassad



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