Израиль нанес удар по Сирии

Системы ПВО Сирии отражают израильскую атаку над Дамаском, сообщают информационные агентства.

SANA сообщает, что сирийские средства ПВО «противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском». Как передает РИА «Новости», в городе были слышны взрывы.

Минобороны Сирии позднее сообщило, что «около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска». Большинство израильских ракет были сбиты.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

—