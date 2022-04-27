 

Израиль нанес удар по Сирии

27.04.2022, 4:35, Новости дня
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Системы ПВО Сирии отражают израильскую атаку над Дамаском, сообщают информационные агентства.

SANA сообщает, что сирийские средства ПВО «противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском». Как передает РИА «Новости», в городе были слышны взрывы.

Минобороны Сирии позднее сообщило, что «около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска». Большинство израильских ракет были сбиты. 

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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