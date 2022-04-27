 

Украинским военным пришлось есть сурков

27.04.2022, 4:35, Новости дня
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Сложивший оружие украинский рядовой Богдан Смага рассказал, что за время службы лишь один раз участвовал в учениях, причем тогда его и сослуживцев бросили в лесу, военным пришлось питаться сурками.

«Относились к нам не очень», – признался Смага. Он рассказал, как «однажды приехали с Америки или Канады» инструкторы и «увидели, что оборудование, которое они выделяли, куда-то исчезало». По его словам, командиры «разворовали полчасти». Тогда ревизоры обещали дойти с жалобами до руководства Украины, передает РИА «Новости».

При этом за все время службы Смага лишь раз был на учениях, в 2020 году. «По телевизору говорили, что нас тренируют иностранные инструкторы, но это не так: они тренировали только нацбаты», – сказал он, сообщив, что во время учений командиры были пьяными, а потом и вовсе куда-то исчезли. Солдаты остались в лесах без топлива, еды и воды, «ели зайцев, сурков, кролей – все, что попадется под руку». Из леса военные выбирались пешком и по картам Google.

При этом в ходе военных действий отношение к солдатам не изменилось – Смага сложил оружие, а его матери украинское руководство сообщило, что он погиб. «Мама, со мной все нормально», – сказал он.

Напомним, сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский рассказал, что украинским военным не выплачивают деньги, раненых не эвакуируют, войскам не хватает еды, дезертирство пресекают угрозами расправы, используя для этого активистов «Правого сектора».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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