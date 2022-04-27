Росгвардия применила невидимые для украинских сил беспилотники

В ходе военной операции на Украине подразделения Росгвардии применили невидимые для украинских военных и средств ПВО беспилотники ZALA 421-16Е HD, сообщил источник в силовых структурах.

Источник РИА «Новости» пояснил, что «за счет электрического двигателя в совокупности с малыми размерами, композитными материалами и светлым камуфляжем» БПЛА «остаются практически невидимыми для различных средств ПВО противника, а также визуального наблюдения». Указывается, что «их не захватывают тепловые головки самонаведения для ПЗРК». В результате случаются лишь единичные случаи потери дронов. Беспилотники имеют слабую контрастность как в видимом, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, у них сниженный уровень шума.

Напомним, Вооруженные силы РФ в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

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