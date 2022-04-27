 

Visa оценила убытки от ухода из России

27.04.2022, 4:34, Новости дня
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В связи с решением приостановить операции в России, а также из-за необходимости оказать поддержку сотрудникам в РФ и на Украине Visa Inc. потеряла 60 млн долларов, следует из отчета компании по итогам первого полугодия 2021–2022 финансового года (завершилось 31 марта).

В отчете сообщается, что «в течение трех и шести месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, зафиксирован чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 млн долларов в результате деконсолидации российской дочерней компании». Кроме того, компания «понесла расходы на персонал в размере 25 млн долларов» для «поддержки сотрудников в РФ и на Украине», передает РИА «Новости».

Однако чистая прибыль Visa увеличилась на 24%, составив 7,606 млрд долларов. Компания заявила, что у нее «был очень сильный квартал» на фоне российской спецоперации на Украине и «решения приостановить операции в России». Отмечается, что «воздействие штамма «омикрон» было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжалось».

Компания признает, что «геополитическая обстановка остается неопределенной», но рассчитывает на «дальнейший рост, обусловленный устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты».

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa в марте объявили о приостановке работы в России. Внутри страны карты продолжают функционировать. Россиянам посоветовали оформить карту «Мир-UnionPay» для оплаты покупок за рубежом. Американская финансовая компания American Express также решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии. Аналитики предсказывают, что уже в этом календарном году Visa и MasterCard «вернутся» в Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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