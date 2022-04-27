 

Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области

27.04.2022, 4:34, Новости дня
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В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов». Указывается, что «разрушений жилых построек, домов нет», также нет «пострадавших среди мирного населения», передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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