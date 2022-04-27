Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области

В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов». Указывается, что «разрушений жилых построек, домов нет», также нет «пострадавших среди мирного населения», передает РИА «Новости».

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