Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области
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В районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что «приблизительно в 3.35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Гладков сообщил, что «связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным». По предварительной информации, «горит склад боеприпасов». Указывается, что «разрушений жилых построек, домов нет», также нет «пострадавших среди мирного населения», передает РИА «Новости».
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