Мнение: Польша и газ
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Польша и газ
1. Польша сегодня официально отказалась покупать газ у России за рубли (срок подошел).
2. Польские СМИ заявили, что "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу.
3. "Газпром" заявил, что газ в Польшу сегодня поставляется.
4. Польская газовая компания заявила, что получила письмо от "Газпрома" с уведомлением о прекращении поставок газа с 27 апреля.
5. Поляки считают это "нарушением контрактных обязательств". Аха-ха. "Обязательств".
С интересом будем ждать развития событий с теми кто будет покупать за рубли и теми, кто не будет.
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Источник: Colonel Cassad
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