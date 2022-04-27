 

Мнение: Польша и газ

27.04.2022, 3:20, Разное
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Польша и газ

1. Польша сегодня официально отказалась покупать газ у России за рубли (срок подошел).
2. Польские СМИ заявили, что "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу.
3. "Газпром" заявил, что газ в Польшу сегодня поставляется.
4. Польская газовая компания заявила, что получила письмо от "Газпрома" с уведомлением о прекращении поставок газа с 27 апреля.
5. Поляки считают это "нарушением контрактных обязательств". Аха-ха. "Обязательств".

С интересом будем ждать развития событий с теми кто будет покупать за рубли и теми, кто не будет.

Источник: Colonel Cassad



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