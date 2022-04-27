 

Шеф Пентагона отказался считать ситуацию на Украине конфликтом РФ и НАТО

27.04.2022, 3:10, Новости дня
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Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что нельзя говорить о возможности «поражения» РФ от действий США, поскольку США с Россией не воюют.

Обсуждая высказывание Остина о том, что США стремятся ослабить Россию, журналистка Fox News спросила, почему шеф Пентагона не говорит о поражении России. «Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».

Как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой.

Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом РФ и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. 

Как сообщил Остин, глава американского государства Джо Байден «чувствует уверенность не только в способности» США «защитить себя», но и в способности шефа Пентагона «предложить список возможностей и дать президенту адекватный выбор». Остин призвал «избегать» разговоров о риске ядерной войны, так как «подобная риторика не помогает» и «опасна», ведь «ядерную войну ни одной стороне не выиграть». Остин не верит в то, что ситуация вокруг Украины перерастет в ядерный конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО Остин ответил, что не собирается «спекулировать о том, что может произойти». Он подчеркнул, что сейчас возможности вступления Украины в НАТО на повестке нет.

Отметим, что на пресс-конференции в Германии Остин заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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