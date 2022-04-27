 

Компании США побоялись остаться с никому не нужным оружием

27.04.2022, 3:10, Новости дня
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Американские оборонные компании опасаются, что после изменения ситуации на Украине останутся с никому не нужным вооружением на складах, сообщили источники.

В апреле Пентагон провел встречу с руководителями компаний-подрядчиков ВПК. Обсуждались поставки оружия на Украину, включая ПЗРК Stinger. При этом «руководители отрасли высказали оговорки по поводу увеличения производства вооружений». Они заявили, что «не хотят остаться со складами, полными инвентаря…, без гарантированного покупателя», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца Вашингтон поставил Киеву оружия на 1,65 млрд долларов, при этом украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение поставленного странами НАТО оружия, оно может оказаться на черных рынках других стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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