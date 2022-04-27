 

Китай посоветовал США следить за словами в заявлениях о Тайване

27.04.2022, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США следует быть осторожными в словах и действиях по тайваньскому вопросу, сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что ситуация вокруг Тайваня – «исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне». В этом вопросе «никто не должен ожидать от Китая компромиссов или уступок», сказал он. По словам посла, Вашингтону следует «добросовестно придерживаться принципа «одного Китая».

Пекин призвал США «избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня», чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива», передает ТАСС.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм во время поездки на Тайвань заявил, что Китай должен заплатить высокую цену за поддержку российской агрессии против Украины, пообещав принять все возможное, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают все возможное, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

24.06 / Касперская рассказала, чем Макафи мог «не угодить» американским властям

27.08 / Эспер пообещал не уступать Тихоокеанский регион Китаю

16.12 / General Motors выпустит новый электрический пикап GMC Electric Sierra

13.04 / Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки

19.04 / Украина обстреляла село в Белгородской области

26.09 / Задержан подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

05.08 / МЭР заявило о замедлении восстановительного роста экономики России

09.01 / Премьер Эстонии оценил идею референдума о присоединении к России

04.03 / Кадыров назвал наступление на Украине джихадом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика