Китай посоветовал США следить за словами в заявлениях о Тайване

США следует быть осторожными в словах и действиях по тайваньскому вопросу, сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что ситуация вокруг Тайваня – «исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне». В этом вопросе «никто не должен ожидать от Китая компромиссов или уступок», сказал он. По словам посла, Вашингтону следует «добросовестно придерживаться принципа «одного Китая».

Пекин призвал США «избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня», чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива», передает ТАСС.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм во время поездки на Тайвань заявил, что Китай должен заплатить высокую цену за поддержку российской агрессии против Украины, пообещав принять все возможное, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают все возможное, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

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