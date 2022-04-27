 

Мнение: В четыре руки

27.04.2022, 3:00, Разное
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Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что цель США – ослабление военной мощи России, передает CNN. Заявление было сделано на пресс-конференции в Польше. Как Штаты намерены добиться этого, Остин не уточнил. Кроме того, он в очередной раз сообщил, что заявления об угрозе ядерной войны очень опасны и контрпродуктивны, ее никто не хочет. Здесь шеф Пентагона очевидно имел в виду высказывания Лаврова, сделанные вчера.

Вообще-то говоря, постоянное упоминание ядерного оружия и угрозы его применения — это крайне тревожный знак. Когда понятие вводится в оборот, это означает лишь то, что людей фактически приучают к возможности. Так называемые «окна Овертона», когда последовательно проходятся стадии от невозможного к допустимому. Особенно тревожно, что обе ключевые стороны конфликта активно включились в эту игру, которую они играют чуть ли не в четыре руки. Дружно и согласованно.

Исключать того, что США прямым ходом ведут Россию к «сирийскому кейсу», нельзя. И также нельзя исключать того, что существуют негласные договоренности с высшим российским руководством на эту тему. Шутки кончились, это понимают все. И высшая российская знать, которая явно не горит желанием улететь в атмосферу искрящимся пеплом, просто обязана искать варианты шкурного и личного спасения. Если нет возможности прямого переворота (по понятной причине — вокруг вождя сейчас созданы оборонительные полосы, занятые его преторианской гвардией), то можно пойти длинным путем: вынудить его принять абсолютно неприемлемые решения, которые поставят его на роль изгоя уже не только для всего остального мира, но и для всей российской знати.

Дружная работа по втаскиванию России в прямое ядерное противостояние в таком случае вполне вписывается в более долгий и сложный сюжет отстранения фюрера от руководства. Одно дело: рукоплескать его тупым шуткам с трибуны, и совсем другое — добровольно превращаться в светящийся пар. Когда перед российской знатью поставят такой выбор, она вряд ли будет колебаться, какое решение принять.

Штаты всю свою историю работали с разного рода швалью и мерзостью. И уж с такой публикой, как российские коллаборационисты при власти, знают, как обращаться и на что давить. А уж в их патриотизме, думаю, сомнений нет даже у самых преданных телезрителей федеральных каналов.

Источник: Эль Мюрид



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