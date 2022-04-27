Ouest-France – у России есть амбиции расширить своё влияние и стать житницей мира

Российская спецоперация на Украине и глобальное потепление могут привести к тому, что через десять лет в мире может возникнуть риск вооружённых конфликтов за доступ к продовольствию, считает Гийом Баньяроза из Реннской школы бизнеса. Как пишет Ouest-France, эксперт также полагает, что сельскохозяйственное производство в РФ может резко увеличиться на несколько миллионов тонн за 50 лет, что поможет Москве расширить своё влияние и стать житницей мира.



AP

Глобальная геополитика, перевёрнутая с ног на голову в результате российской военной операции на Украине, может также сильно измениться из-за глобального потепления, считает Гийом Баньяроза из Реннской школы бизнеса. Как пишет Ouest-France, эксперт полагает, что сельскохозяйственные границы будут сильно отличаться от сегодняшних и через десять лет может возникнуть риск конфронтации за доступ к продовольствию.

«Путин не заинтересован в борьбе с глобальным потеплением, — говорит Баньяроза. — Наоборот, российский президент предвосхищает оттепель на юге Сибири, раздавая с 2016 года бесплатно или почти бесплатно землю российским фермерам для её обработки. Сельскохозяйственное производство в РФ может резко увеличиться на несколько миллионов тонн за 50 лет».

Страна уже модернизировала свои хозяйства. Будучи крупнейшим в мире экспортёром пшеницы, РФ конкурирует с Францией даже на таких её ключевых рынках, как Алжир. Пандемия, а теперь и спецоперация на Украине показывают, что сельскохозяйственные земли — это необходимое богатство и в будущем роль великих держав будет отведена странам-производителям.

Российский лидер не видит ничего плохого в том, что китайцы покупают пахотные земли в Австралии, Африке и Бразилии. В результате может сформироваться новая геополитика вокруг сельского хозяйства.

«На мой взгляд, у РФ есть амбиции расширить своё влияние и стать житницей мира», — добавляет Баньяроза.

Эксперт отметил: чтобы не остаться позади, Европа должна более амбициозно вести себя в том, что касается сельского хозяйства. Единая европейская сельскохозяйственная политика подвергается резкой критике, но она необходима, если Европа хочет оставаться ведущим производителем. Особенно если ЕС хочет бороться с глобальным потеплением, налагая на себя ограничения, такие как сокращение использования удобрений и продвижение производства биогаза.

«Всё так, но как тогда производить больше? Является ли биогаз хорошим решением, если биогазовые установки частично работают на культивируемой кукурузе? — задается вопросом Гийом Баньяроза. — Сегодня в приоритете продовольственная автономия. Все, похоже, полагаются только на самих себя. Но это неизбежно создаст проблемы. Если мы будем думать только о себе, другие страны мира будут обречены на голодную смерть, а мы потеряем важные сферы влияния. Риск новых военных столкновений реален, и драма, разворачивающаяся на Украине, является, пожалуй, первым продовольственным конфликтом, свидетелем которого мы стали. Действительно, РФ сейчас проводит операцию против четвёртого по величине экспортёра пшеницы в мире и крупнейшего экспортёра подсолнечного масла».