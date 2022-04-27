Белый дом собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов
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Администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов, сообщил министр юстиции страны Меррик Гарленд.
Как сообщил Гарленд в комитете Сената по ассигнованиям, он ждет, что «последует запрос на внесение изменений» в законы, чтобы «облегчить конфискации». Он отметил «возможность изъятия средств из фонда конфискованных активов» и «отправку их Украине», передает ТАСС.
Гарленд полагает, что запрос направят в течение нескольких дней. Минюст США поддержал бы выработку законопроекта, позволяющего американским властям передать Киеву часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов, сообщил он.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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