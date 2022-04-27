Спикер парламента Молдавии отказался считать георгиевскую ленту символом Победы

Символ победы во Второй мировой войне – красное знамя над Рейхстагом, георгиевская лента символом Победы не является, сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

Гросу утверждает, что «ленточка не имеет никакого отношения к Победе». По его словам, «настоящим символом Победы был красный флаг, установленный на Рейхстаге Кантарией». Он призвал «всех 9 мая выйти, почтить память наших героев». Гросу заявил, что «сотни тысяч отдали жизни, но они воевали за мир, лента не имеет к этому отношения», передает РИА «Новости» со ссылкой на N4.

В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. По его словам, вопрос о запрете символов потребовал нескольких раундов обсуждений на разных уровнях, однако власти пришли к выводу, что подобная инициатива необходима. При этом 9 мая «полиция не будет ходить, снимать ленты с груди, она будет вести себя очень цивилизованно», заверил спикер.

«Мы говорили с полицией, что нам нужно обсуждать ситуацию с гражданами, объяснять им, потому что мы – цивилизованное общество. Конечно, мы не сможем сразу же в первый год получить желаемый результат», – сказал он, добавив, что «9 мая – важный день, нужно сходить на мемориал, на кладбище, почтить память, но не надо пытаться устраивать провокации».

Напомним, президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом запрет на георгиевскую ленту. Жители Молдавии вышли на акцию протеста с флагами СССР против запрета властями республики георгиевской ленты, скандируя антиправительственные лозунги.

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