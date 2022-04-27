Пить или не пить: препятствуют ли на самом деле усвоению железа чай и кофе и как надо правильно употреблять эти напитки

Наверняка каждый слышал о том, что кофе и черный чай препятствуют нормальному усвоению железа. Поэтому людям, которые страдают от дефицита этого вещества, рекомендуется уменьшить количество данных напитков. Так ли это на самом деле? Разберемся в сегодняшней статье.

Медицинская справка

Железо является одним из жизненно важных микроэлементов, которые мы получаем с пищей. Его основу составляет гемоглобин. Он поддерживает процесс связывания и последующей транспортировки кислорода в крови. Кроме того, играет важную роль в образовании некоторых ферментов.

Чтобы покрыть суточную потребность – около 10 мг, необходимо питаться здоровой пищей. Согласно исследованиям рыба и мясо являются одними из самых важных источников железа. Некоторые овощи богаты железом. Однако они содержат значительно меньшее количество микроэлемента. Например, шпинат.

Кто может столкнуться с дефицитом железа? Прежде всего это вегетарианцы, веганы и спортсмены. В первых двух группах дефициту железа способствует отказ от употребления в пищу рыбных и мясных продуктов. Спортсмены-любители теряют много железа с потом. Большинство любителей фитнеса не только тренируются, но и соблюдают особую диету, поэтому они часто страдают от его дефицита.

Первые симптомы нехватки

Симптомы дефицита железа легко обнаружить. В первую очередь появляется хроническая усталость, головокружение, нервозность и отсутствие аппетита. У многих возникают проблемы с концентрацией внимания. Также возникает чувство слабости. При дефиците железа людей сопровождает повышенная сухость губ, секущиеся волосы и проблемы с кожей.

Дефицит железа можно диагностировать только с помощью анализа крови. Затем врач при острой необходимости назначает специальные препараты и рекомендует пересмотреть привычный рацион. В меню следует добавить больше рыбы и яичного желтка.

Отдельно следует рассказать о продуктах и напитках, содержащих так называемые ингибирующие вещества. Как правило, это напитки с кофеином. Черный чай и кофе богаты дубильными веществами. Эти красители связывают железо в желудке и препятствуют его всасыванию через слизистую кишечника. Поэтому большинство врачей рекомендуют избегать употребления черного чая и кофе как минимум за два часа до и после каждого приема пищи. Вместо этого можно выпить стакан апельсинового сока. Цитрусовые богаты витамином С, который способствует усвоению железа.

Черный чай препятствует усвоению железа

Черный чай препятствует усвоению железа, что доказано многочисленными исследованиями. Другие виды чая, приготовленные из того же растения Camellia sinensis, имеют в своем составе дубильные вещества. Например, зеленый, белый чай и улун.

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Сколько танина содержит каждый из них, зависит от степени ферментации. Ферментированные чаи имеют в своем составе больше дубильных веществ. В травяном напитке также могут присутствовать дубильные вещества. Однако исследования, доказывающие ингибирующее его действие, отсутствуют. Ученые предполагают, что следующие травы могут оказывать эффект, аналогичный кофе:

гибискус; ромашка; корица; гуарана; мята перечная; сорта красных ягод; тимьян; куркума; мудрец; шиповник; ройбуш.

Красное вино, “Кола” и молоко также могут препятствовать усвоению железа.

Влияние черного чая и кофе на усвоение железа в долгосрочной перспективе

К сожалению, в настоящее время нет исследований, демонстрирующих долгосрочные последствия употребления кофе, черного чая и других напитков, богатых танинами. В одном из недавних экспериментов ученые тестировали различные виды чая и какао, оценивали их ингибирующие свойства в процентах. Как оказалось, черный чай может связывать до 94% железа в желудке, мята перечная — 84%, какао — 71%, а ромашковый чай подавляет всасывание железа на 47%.

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Исследование, проведенное в 2017 г., показало следующее:

Стакан чая, выпитый во время еды, может связать железо в пище. Стакан чая, выпитый через час после еды, связывает небольшое количество поступившего вместе с едой железа.

Таким образом, некоторые богатые танинами напитки могут связывать железо в желудке и препятствовать его всасыванию через кишечник. Поэтому рекомендуется пить чай и кофе между приемами пищи, а не сразу после еды. Во время трапезы предпочтительнее пить соки с высоким содержанием витамина С.

При наличии симптомов дефицита железа сначала необходимо проконсультироваться с врачом. Если предварительный диагноз подтвердится, потребуется кардинальным образом пересмотреть привычный рацион. Важно понимать, что слишком много железа в крови также может навредить организму. Такое случается, когда в меню присутствует много богатой железом пищи и одновременно с этим человек принимает синтетические добавки этого минерала.