 

Мнение: Герой

27.04.2022, 0:50, Разное
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Герой России депутату Госдумы Адаму Делимханову. В указе о награждении написано, что президент признал депутата героем «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

Видимо, заслужил Делимханов. Путину, наверное, виднее…. Но у меня Адам Делимханов ассоциируется не со спецоперацией России на Украине, не с боями в Мариуполе. А с его обещанием отрезать головы экс-судье Сайди Янгулбаеву и его близким….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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