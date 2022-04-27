Мнение: Герой

Президент России Владимир Путин присвоил звание Герой России депутату Госдумы Адаму Делимханову. В указе о награждении написано, что президент признал депутата героем «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

Видимо, заслужил Делимханов. Путину, наверное, виднее…. Но у меня Адам Делимханов ассоциируется не со спецоперацией России на Украине, не с боями в Мариуполе. А с его обещанием отрезать головы экс-судье Сайди Янгулбаеву и его близким….

Фотография отсюда

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