Лучшее дополнение к любой диете: что такое исландский скир и как его употреблять для похудения

Когда заходит речь о скандинавской кухне, в первую очередь на ум приходят маринованная сельдь, черника и шведские блины. Еще одно традиционное североевропейское блюдо также пользуется популярностью – скир. Этот кисломолочный продукт известен своими полезными свойствами и часто применяется для похудения.

Что такое исландский скир

Этот кисломолочный продукт производится в Исландии. Он известен уже более тысячи лет. Сегодня скир приобрел всемирную популярность из-за богатого состава. В продукте много пробиотиков и белка, низкое содержание сахара.

Скир является полезным дополнением к любой диете, включающей молочные продукты. Он может заменить обычный йогурт. Скир обладает острым, кисловатым привкусом. К нему сложно привыкнуть, но сделать это обязательно стоит. Этот кисломолочный продукт весьма полезен для здоровья и имеет много преимуществ.

Скир можно употреблять по-разному. Он может заменить традиционный йогурт практически в любом рецепте. Его часто добавляют в блины, хумус, фруктовые десерты и салаты.

Калорийность и пищевая ценность

Скир отличается низкой калорийностью. В нем мало жиров и углеводов. Однако точное содержание питательных веществ зависит от бренда. В одном стаканчике (170 г) содержится:

белок – 19 г; углеводы – 7 г; жиры – 0 г.

Калорийность продукта составляет 110 ккал. Он богат витаминами и микроэлементами. С учетом суточной нормы потребления в нем содержится

фосфор – 25,5%; кальций – 20%; рибофлавин – 19%; B12 – 17%; калий – 5%.

Скир – это обезжиренный естественным путем продукт. При обработке иногда добавляют сливки, что может увеличить жирность. Также в нем содержится больше белка, чем во многих других молочных продуктах (не менее 11 г белка на 100 г продукта). Для сравнения: такое же количество йогурта содержит около 7 г белка, а свежее цельное молоко — 3,2 г.

Полезные свойства

Скир является отличным источником белка. Поэтому он крайне полезен для всех худеющих. Чувство насыщения быстро наступает и долго не покидает. Кроме того, скир имеет хороший состав без вредных компонентов.

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Например, этот кисломолочный продукт является отличной профилактикой остеопороза. Он имеет в своем составе много кальция. Около 99% этого вещества в организме находится в костях и зубах. Коллаген формирует основную структуру костей, сочетание кальция и фосфора обеспечивает их прочность и плотность. Исследования показали, что увеличение потребления кальция может защитить от остеопороза. Данное вещество можно получить из молочных продуктов (сыра, творога, молока, сливок), шпината, петрушки, овощей, рыбы.

Миллионы людей по всему миру страдают от проявлений остеопороза, а 80% из них – это женщины. Прогрессирование остеопороза приводит к переломам позвоночника, таза и запястий. К 70 годам до 40% женщин перенесли хотя бы один перелом, связанный с этим недугом.

Скир поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и мышечных функций. Сердце, мышцы и нервы нуждаются в кальции. Некоторые исследования показали, что диета с высоким содержанием этого вещества может защитить от рака, сердечных заболеваний и высокого кровяного давления.

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Высокое содержание белка в скире способствует здоровому питанию. При этом насыщенные жиры в нем отсутствуют, что нельзя сказать о большинстве других богатых белком продуктах.

Преимущества для кишечной флоры

Скир может создавать здоровый микробиом в кишечнике. Благодаря процессу ферментации, используемому для производства продукта, в нем много пробиотиков. Данные компоненты крайне полезны для микробиома. Здоровая микрофлора кишечника улучшает пищеварение, снижает риск ожирения и даже уменьшает склонность к депрессии.

Многие эксперты считают, что употребление пробиотиков с пищей предпочтительнее, нежели их прием в виде синтетических добавок. Если вы не хотите принимать пробиотики в форме таблеток, достаточно ежедневно есть ферментированные продукты. Например, скир.

Возможный вред для здоровья

Скир производится из свежего коровьего молока. У некоторых людей возможна аллергия на казеин. Этот белок содержится в молоке. Поэтому скир может провоцировать аллергическую реакцию. Проявляется она различными симптомами, начиная вздутием живота, диареей и заканчивая анафилаксией.

Проблемы могут быть у людей, страдающих непереносимостью лактозы. К счастью, скир содержит мало лактозы. Тем не менее лучше сначала попробовать небольшое количество. Если все в порядке, продукт можно употреблять без проблем.

Скир может быть опасен для людей, принимающих определенные лекарства. Пробиотики в йогурте мешают действию некоторых антибиотиков и препаратов, подавляющих иммунную систему. Перед введением в рацион скира целесообразно проконсультироваться с лечащим врачом.