Создан робот для ремонтных работ на железной дороге

Японские специалисты из компании JR West создали роботизированную платформу для выполнения ремонтных работ и обслуживания железной дороги. Устройство поможет повысить эффективность и безопасность устранения поломок.

Ученые заявили, что робот позволит сократить количество людей, принимающих участие в обслуживании железных дорог на 30%. Также они отметили снижение вероятности несчастных случаев при грамотном использовании технологии.

Разработчики планируют доработать свою платформу, чтобы она стала еще более безопасной и могла более эффективно синхронизироваться с оператором для предоставления ему своевременной обратной связи.