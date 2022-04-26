Создан робот для ремонтных работ на железной дороге

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26.04.2022, 23:31, Разное
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Японские специалисты из компании JR West создали роботизированную платформу для выполнения ремонтных работ и обслуживания железной дороги. Устройство поможет повысить эффективность и безопасность устранения поломок.

Ученые заявили, что робот позволит сократить количество людей, принимающих участие в обслуживании железных дорог на 30%. Также они отметили снижение вероятности несчастных случаев при грамотном использовании технологии.

Разработчики планируют доработать свою платформу, чтобы она стала еще более безопасной и могла более эффективно синхронизироваться с оператором для предоставления ему своевременной обратной связи.



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