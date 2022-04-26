Мнение: Путин и ООН
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Президент России Владимир Путин принял генерального секретаря ООН Антониу Гуттеришу.
Недоумеваю, почему снова вытащили супер-стол?
Угроза заражения коронавирусом вроде бы миновала. Шойгу путин принимал за обычным столом.
А вот генсека ООН посадили подальше от президента. Чтобы подчеркнуть место ООН в России? В дальнем конце гигантского стола?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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