Мнение: О начале «газовой атаки» России

Ну вот и открылся «второй фронт» России, о необходимости которого много времени вещали гг. путриоты. Как они и хотели, #Россия всему миру показала… Ну, что именно она показала, силу, кукиш или фигу в кармане, станет понятно спустя дни, недели и месяцы.

А пока – желающие могут гордиться.

«Мужик сказал – мужик сделал»: Россия взялась за газовый вентиль. И немножко прикрутила его на европейском направлении.

Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России. Минэнерго страны сообщило, что «Газпром» уведомил болгарского партнёра, компанию «Булгаргаз», об остановке поставок газа с 27 апреля. Ранее о таком же уведомлении «Газпрома» сообщила польская PGNiG. В сообщении говорилось о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту. Впрочем, там ситуация немного своя: поляки заранее уведомили российскую сторону, что это соглашение, истекающее в 2022 году, продлевать не будут. Болгары же ни о чём таком не заявляли.

Можно предположить, что сработал «газовый ультиматум Путина» о переводе расчётов за российский газ в российские рубли. С другой стороны, последние дни все российские СМИ трубили, что «Европа согласилась платить за газ рублями». О том, почему на самом деле всё с точностью до наоборот расскажу в отдельном посте, если вам будет интересно.

Пока же – вот такая «проба сил».

Польская PGNiG сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании. Нет сомнений, что европейские регуляторы отнесутся к искам поляков со всевозможным вниманием. И последствия понятны.

Впрочем, они понятны для всех. Хотя нельзя не признать, что для «газовой атаки» выбран не самый удачный момент времени: потребности Европы в тепле и свете уже сократились, а закачка газа в хранилища под новый отопительный сезон ещё не началась. У ЕС есть фора в несколько месяцев, чтобы найти альтернативных поставщиков. Впрочем, возможности такого поиска несколько ограничены.

Так что это, ещё один выстрел в ногу? Или просто вынужденный ход «Газпрома»?

—