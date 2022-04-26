Мнение: А как же Марс, Маск?

«Илон Маск договорился о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. На эти деньги он мог бы купить «Газпромнефть ($23 млрд), «Русал» ($12 млрд) и на сдачу взять «Яндекс» ($7 млрд)».



Твиттер дороже Роснефти

В общем, Маск отвалил реально хренову тучу денег, на которые при каких-то других условиях можно было бы оптом купить самые лакомые куски российской индустрии. Не указали, но очень похоже, что вместо Твиттера Маск, по идее, вполне мог бы взять и Роснефть… Ну да: у Роснефти сейчас капитализация 4,1 трлн. рублей, а это по курсу 80 – около 50 млрд. долл. Однако и не факт, что Роснефть в самом деле столько стоит, если там провести настоящий предпродажный аудит – могут «внезапно» обнаружиться совершенно неподъемные долги перед Китаем, о которых уже давно с ужасом шушукаются на рынке.

Сечин с Путиным ведь крайне увлеченно все предшествующее десятилетие «продавали», а точнее – закладывали Китаю объемы добычи будущих периодов, вроде бы – аж до 2040 года. И брали под это щедрые авансы, которые в основном уже растратили, в том числе и, хе-хе, «на перевооружение российской армии». Как там армия перевооружилась – мы видим, а что на Роснефти теперь висят долгие годы поставок нефти в Китай, почитай, забесплатно (в счет отработки аванса) – факт. Так что Маск да и кто другой Роснефть ни за 50, ни даже, возможно, 20 млрд. долл. брать могут и не согласиться. А то как бы было хорошо – сделали бы вместо Твиттера Роснефть полностью частной компанией….

Но пока у нас тут будет возрождение свободы слова в Твиттере – что, правда, для России уже не особо актуально, поскольку Твиттер едва ли первым был заблокирован Роскомнадзором, раньше Фейсбука и Инстаграма.

Непреодолимые пояса

У громкой покупки Маска, которая сейчас является наряду с Украиной главной новостью мировых СМИ, есть и еще один любопытный аспект, о котором, однако, почти не говорят. А ведь вопрос интересный: если Маск «одним ударом» взял да отвалил «на Твиттер» добрые 20% всего своего состояния – как же Марс? Что теперь будет с давно анонсированным полетом на Марс «имени Маска»?

Это ведь при том, что и о самой «космической программе» Маска давненько ничего не слышно. То все шло невероятно бодро, пуски, облеты орбиты – а то все как-то подозрительно заглохло. И у всякого рода скептиков и унылых зануд, не верящих в будущее человечества, может возникнуть подозрение – а уж не означает ли гигантская «сделка по Твиттеру», что Маск решил «приземлиться», и ни на какой Марс он уже не летит?

Напомню, для справки, что целые огромные США, провозгласив еще в 2004 (!) году, 18 лет назад, целую Программу НАСА с «возвращением на Луну», до сих пор даже близко не подобрались к решению задачи. Как говорится, «воз и ныне там». У США до сих пор (!!) нет не только ракеты-носителя, которая могла бы добраться до Луны вместе с экипажем – у них, как выяснилось в 2021 году (и я писал об этом в блоге), до сих пор нет даже… скафандра. Элементарного скафандра, в котором можно было бы передвигаться по Луне человеку. В 1970 году был, а сейчас, полвека спустя – нет. Таинственным образом «утеряны знания» о том, как такой скафандр делать. 18 лет упорных попыток «вспомнить», с 2004 по 2022, не привели ни к чему.

Я поинтересовался объемом финансирования. Конгресс США за эти 18 лет на две космические программы, «Созвездие» и «Артемида» (у каждой была записана цель «возвращения» на Луну) выделил в общей сложности более 200 млрд. долларов США. НАСА эти немеряные деньжищи «освоила» – результатов никаких. А ведь это всего лишь Луна, спутник Земли!

К чему я это все клоню? Маск собрался на Марс, заявлял, что строит для этого ракету и чуть не набирал уже для этого полета добровольцев. Все прогрессивное человечество, давно переставшее верить в НАСА, ревело от восторга.

Но при этом у Маска всё состояние порядка 200 млрд. долларов (при условии, что он продаст все свои активы по текущей цене и превратит в кэш). Американцы 200 млрд. уже потратили – даже на Луну не полетели, и неизвестно, когда полетят. А Маск берет и из своих 200 млрд. выбрасывает на Твиттер – который может быть полезен для чего угодно, но явно не для полетов в космос – 44 млрд. О чем это говорит?

Думаю, что ларчик открывается просто: Маск понял, что ни на какой Марс полететь не удастся, во всяком случае, с людьми. Возможно, вникнув в дело, он вообще убедился в том, что вся идея «прорываться сквозь радиационные пояса Ван Аллена», то есть, проще говоря, выходить на вторую космическую и отрываться от земного притяжения – в принципе неосуществима для пилотируемой космонавтики, поскольку в поясах просто погибнет всё живое от жесткого космического излучения.

Об этом также давно шепчутся всякие недобитые конспирологи… однако тема «КАК, ХОЛМС??» почти не обсуждается – по вполне понятной причине: ведь если через пояса Ван Аллена человеку пройти нельзя, то, спрашивается – а как же американцы летали на Луну? Да еще – шесть раз подряд?!

Ответ один – «ну, пролетели как-то». КАК – запретная тема, харам. «Пролетели, и всё!» И обсуждать нельзя, и сказать особо нечего. Тупик. Такой «Воландеморт космонавтики», тот, кого нельзя называть.

В итоге американцы 18 лет топчутся и придумывают отмазки, почему они никак – несмотря на принятое ими самими решение – не летят на Луну. Ну а Маск покупает Твиттер, пока суд да дело. Если пояса Ван Аллена непреодолимы – что еще остается?