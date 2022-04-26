 

Настюха-старуха и Танюха-молодуха – Личное мнение

26.04.2022, 23:12, Разное
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Уж не знаю, какими алгоритмами сформирована лента новостей у Ивлеевой, и почему сразу после меня у неё — Брухунова, но спустя 47 минут после моего поста о 30-летних пошлых зайчиках, Настюха разразилась слезливым воплем.


Фото: Соцсети

Ага, перевела стрелки. Не я старая, а жена Петросяна старше на год. Ну-ка, дорогие школьники, скажите мне, что я не старуха!

Ходи подкат, Настюха, отвечу на твой вопрос, раз он тебя тревожит.

Во-первых, ты, конечно, не жена талантливого Элджея, а бывшая жена. В этом, согласись, есть всё-таки некоторая разница — большая.

Если Танюха Петросян счастлива в первом своём браке, то ты — разведёнка. Уже опытная и сильно пожившая женщина.

Дело, однако, не в этом. Намного важнее, что есть во-вторых.

Вот Таньку возьмём — посмотрим на неё. Нарядится в цветочек, шляпку соломенную купит. Встанет под сирень, а в руки возьмёт георгин.

Стоит — позирует для фотографии. На фоне — природа, птички чирикают. Огурцы на грядке, опять же, растут.

Смотрят на неё 50-60-70-летние поклонницы Евгения Вагановича и вспоминают молодость. Мы, пишут в комментариях, такими же были. Только сейчас мы старые, а ты, Танька, счастливая и молодая!

Понимаешь, Насть? Сечёшь?

А теперь, после Танюхи-молодухи, посмотрим внимательно на тебя.

30-летняя тётка с опытом пытаешься обнажиться перед школотой. Им — 16-17-18, а тебе — за 30.

Конечно, ты — пожившая тётка. В то время как Танька в два раза младше своей аудитории, ты — в два раза старше.

Возраст — штука весьма относительная.

Я чего спросить-то хотела? Ты так и собираешься до пенсии перед школьниками скакать пошлым зайчиком?

А вы, дорогие мои, кем себя окружили? Людьми постарше или помладше?

Источник: Лена Миро



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