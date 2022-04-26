Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды

Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.

Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.

Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.

Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.

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