Анатольевна, завязывай оправдываться – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ксения Собчак купила квартиру в Дубае: площадь — 120 квадратов, цена — около 60 миллионов рублей.
Фото: Соцсети
Хотела было поздравить тамаду с хорошим приобретением, позволяющим, насколько я понимаю, получить ВНЖ в Дубае, но та зачем-то начала оправдывается.
Вам не кажется, что в последнее время Ксюшадь, в принципе, слишком много оправдывается? И не одна, кстати, она.
У наших селебов — повальная оправдательная ветрянка какая-то. Сколько же среди них малохольных оказалось — ужас.
Пожалуй, процитирую Ксюшадь:
Жить я там не собираюсь. Но призываю и вас тоже инвестировать в недвижимость.
Вот это «жить я там не собираюсь» — оно, собственно, зачем?
Не прошло и месяца с тех пор, как Анатольевна открещивалась от связи с Израилем, в котором она провела довольно продолжительное время, как тут же почувствовала острую необходимость оправдаться за покупку квартиры в Дубае.
До этого долго и нудно Собчак оправдывалась за интервью с маньяком. После чего — не менее долго и нудно за ДТП с собственным участием.
Это такая слабость, что даже я, понимая, насколько Ксюшадь суетливый и далеко не сильный человек, всё равно удивлена.
Анатольевна, ты давай уже завязывай ты со своими объяснениями. Тебя никто ни в чём не обвиняет.
Ты оправдываешься авансом ещё до того, как тебя призвали к ответу. Оправдываешься за покупки, вложения, планы, местонахождение. Зачем? Особенно, если учесть, что никто тебя к этому самому ответу и призывать-то не собирается.
Так выставляешь себя женщиной не только не самого светлого ума, но и довольно хлипкого духа.
Нет в тебе внутренней силы, Ксюш. А знаешь, что с такими делают в любом — хоть в диком, хоть в цивилизованном, хоть в псевдоцивилизованном обществе? Добивают.
Уважают силу. В тебе её я не вижу. Ты имитируй хотя бы! Ты же умеешь казаться, а не быть. Так кажись. Что заморозилась-то?
А пока ты очень уж жалко выглядишь. Правда.
А вы бы какой совет Собчак дали? Изменили мнение о ней в свете последних событий, или она ведёт себя ровно так, как вы этого он неё ожидали?
Кстати! Ксюш, а Ксюш: а где же Костя? Всё?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет