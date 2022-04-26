Анатольевна, завязывай оправдываться – Личное мнение

Ксения Собчак купила квартиру в Дубае: площадь — 120 квадратов, цена — около 60 миллионов рублей.



Фото: Соцсети

Хотела было поздравить тамаду с хорошим приобретением, позволяющим, насколько я понимаю, получить ВНЖ в Дубае, но та зачем-то начала оправдывается.

Вам не кажется, что в последнее время Ксюшадь, в принципе, слишком много оправдывается? И не одна, кстати, она.

У наших селебов — повальная оправдательная ветрянка какая-то. Сколько же среди них малохольных оказалось — ужас.

Пожалуй, процитирую Ксюшадь:

Жить я там не собираюсь. Но призываю и вас тоже инвестировать в недвижимость.

Вот это «жить я там не собираюсь» — оно, собственно, зачем?

Не прошло и месяца с тех пор, как Анатольевна открещивалась от связи с Израилем, в котором она провела довольно продолжительное время, как тут же почувствовала острую необходимость оправдаться за покупку квартиры в Дубае.

До этого долго и нудно Собчак оправдывалась за интервью с маньяком. После чего — не менее долго и нудно за ДТП с собственным участием.

Это такая слабость, что даже я, понимая, насколько Ксюшадь суетливый и далеко не сильный человек, всё равно удивлена.

Анатольевна, ты давай уже завязывай ты со своими объяснениями. Тебя никто ни в чём не обвиняет.

Ты оправдываешься авансом ещё до того, как тебя призвали к ответу. Оправдываешься за покупки, вложения, планы, местонахождение. Зачем? Особенно, если учесть, что никто тебя к этому самому ответу и призывать-то не собирается.

Так выставляешь себя женщиной не только не самого светлого ума, но и довольно хлипкого духа.

Нет в тебе внутренней силы, Ксюш. А знаешь, что с такими делают в любом — хоть в диком, хоть в цивилизованном, хоть в псевдоцивилизованном обществе? Добивают.

Уважают силу. В тебе её я не вижу. Ты имитируй хотя бы! Ты же умеешь казаться, а не быть. Так кажись. Что заморозилась-то?

А пока ты очень уж жалко выглядишь. Правда.

А вы бы какой совет Собчак дали? Изменили мнение о ней в свете последних событий, или она ведёт себя ровно так, как вы этого он неё ожидали?

Кстати! Ксюш, а Ксюш: а где же Костя? Всё?

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