ООН: Путин согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали», сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, последующие дискуссии на этот счет будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», – приводит РИА «Новости» комментарий Дюжаррика.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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