 

Турция заявила о готовности покупки второй партии российских С-400

26.04.2022, 21:36, Новости дня
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Закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, сообщил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в интервью TRT Haber.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у РФ второго полка С-400, передает ТАСС.

Ранее Демир заявил, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у РФ дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у РФ и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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