Мнение: Красная линия Австралии, китайцы ради России уходят с Запада и замещение глинозёма

1. В конце прошлого года Джо Байден заявил, что не приемлет политику «красных линий». Россия много раз предупреждала НАТО, что мы не позволим американцам двигать свои базы к нашим границам. В США интересы России учитывать не захотели, заявив, что свободные страны имеют право делать на своих территориях всё, что захотят.

Однако недавно Китай заключил соглашение с Соломоновыми островами о помощи в сфере безопасности. О китайских базах на этих островах там даже не было сказано. Однако Австралия, ключевой американский союзник в Океании, немедленно начала проводить те самые «красные линии», против которых возражал Джо Байден:

https://lenta.ru/news/2022/04/24/morrison/

Строительство китайской военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Австралии и США. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала ABC, передает РИА Новости.

По его словам у Австралии «не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге». Он заметил, что Фиджи и Папуа — Новая Гвинея также согласны с беспокойством Австралии. При этом премьер не анонсировал реакцию Канберры на появление китайских военных баз на Соломоновых островах.

Ранее стало известно, что Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в планы строительство китайской военной базы.

Во всех этих историях с гуманитарными бомбардировками, откормом террористов и уничтожением мирных стран Австралия с Канадой выглядят, пожалуй, даже более мерзко, чем США. Если американцев можно сравнить с кровожадным бандитом, то Австралия и Канада — любовницы этого самого бандита, которые участвуют во всех его страшных преступлениях, получают свою долю с каждого убийства и грабежа, но при этом не забывают рассказывать в твиттере, как важно заботиться о птичках и переводить старушек через дорогу.

К примеру, Австралия и Канада вот прямо сейчас поставляют оружие очередным американским боевикам, чтобы те применяли его против России. В Афганистане и в Ираке эти «мирные» страны тоже отметились помощью США.

2. Китайцы сделали свой выбор. Ради продолжения и наращивания закупок нефти у России компании из КНР отказываются от американских активов:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/cnooc/

Китайский нефтяной и газовый гигант CNOOC собирается прекратить работу в Великобритании, Канаде и США из-за опасений по возможным санкциям в отношении его активов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Готовясь отступать с Запада, компания намеревается приобрести новые активы в Латинской Америке и Африке, утверждают собеседники агентства.

3. Прежде, чем данные о российской внешней торговле были засекречены, стало известно, что Китай начал помогать России, поставляя нам «санкционные» товары:

https://www.mk.ru/economics/2022/04/20/rossiya-uvelichila-zakupki-odnogo-tovara-v-kitae-v-95-raz.html

Импорт глинозема из Китая в России в марте увеличился в 95 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, так как в связи с санкциями прежние поставщики отказались от контрактов.

Глинозем необходим для производства алюминия. Россия ранее закупала его в Австралии, однако из-за западных санкций против Москвы поставки прекратились.

В результате Россия нашла альтернативного поставщика: в марте [Россия] импортировала 9,94 тысячи тонн глинозема, тогда как в марте прошлого года всего 104,5 тонны, передает Reuters.

В марте Австралия запретила продавать России глинозем, алюминиевые руды и бокситы. Глава МИД Австралии Марис Пейн, что запрет ограничит возможности российских предприятий, производящих алюминий.

Глава дипломатического ведомства добавила, что тем самым будет нанесен удар по оборонной, автомобилестроительной, аэрокосмической, машиностроительной и строительной отраслям в России. Австралия ранее покрывала 20 процентов потребностей России в глиноземе.