Путин: Договоренностей по безопасности не достичь без решений о статусе Крыма и Донбасса

Украина предлагает рассматривать ситуацию с территориями Крыма и Донбасса сразу на уровне глав двух государств, но без предварительного обсуждения эти вопросы не решить, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Путин заявил, что после событий в Буче украинские переговорщики «отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности и территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса», передает ТАСС.

«Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Но для нас понятно, что эти вопросы – если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, – для нас ясно, что они никогда решены и не будут», – констатировал Путин.

Он добавил, что «в этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопросы территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем».

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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