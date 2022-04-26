 

Политолог: Россияне однозначно оценивают отстранение наших спортсменов от мировых турниров

26.04.2022, 20:48, Новости дня
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Российское общество заняло ясную политическую позицию в связи с отстранением наших спортсменов от международных соревнований, сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август. Так она прокомментировала результаты соцопроса, согласно которым большинство россиян осуждает решения международных федераций, запрещающих участие атлетов из РФ в проводимых под их эгидой состязаниях.

«Отстранение наших атлетов от международных соревнований особенно возмущает, поскольку наша страна – спортивная держава, она всегда добивалась высоких достижений на мировом уровне. Помните, как совсем недавно мы болели за наших на пекинской Олимпиаде? Как мы поддерживали наших паралипийцев, которым запретили участвовать в Играх, хотя они не были ни в чем виноваты?», – говорит член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август.

В стране очень много болельщиков, у нас очень сильно развиты эти «комьюнити» по разным видам спорта, напомнила эксперт. «Судя по итогам опроса, россияне солидарны с нашими атлетами, пострадавшими от решений международных спортивных чиновников. Можно сказать, что возникла стихийная консолидация общества – общественное мнение по этому поводу практически единодушно. Рядовые граждане, – люди, ведущие зачастую аполитичную жизнь, – заняли ясную политическую позицию по этому вопросу», – сказала Август.

«Тот факт, что ты россиянин, ты русский, не должен быть поводом для гонений. Страдают не только спортсмены, страдают и наши артисты, которым на Западе уже отменяют концерты. Так они дойдут до того, что начнут бить простых людей на улицах европейских городов только за то, что они говорят по-русски? Что за бред? Где цивилизованность?», – задается вопросом Август.

Согласно опросу ВЦИОМ, абсолютное большинство граждан РФ осуждает решение международных спортивных чиновников отстранить наших атлетов от соревнований. «Большинство россиян знают о случаях отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции РФ на Украине (88%), услышали впервые – 12%. Считают решения об отстранении спортсменов скорее недопустимыми 88% граждан России, допустимыми такие решения посчитали 7%», – гласят реззультаты исследования.

В современных условиях принцип «Спорт вне политики» скорее не соблюдается – такого мнения придерживается 90% россиян. О его соблюдении сообщили лишь 4% опрошенных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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