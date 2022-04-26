Устройства и импланты можно заряжать прямо в воде

Недавно в результате нового исследования специалисты создали технологию на основе ультразвуковых волн, которая позволяет заряжать электрические устройства пож водой, а также помогает выполнять настройку имплантов без оперативных вмешательств.

Ученые заявили, что многие люди в последнее время используют импланты по типу кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Устройства помогают им бороться с опасными для здоровья патологиями и устранять основные симптомы заболеваний.

Часто для зарядки таких устройств приходится проводить хирургические операции, но новый метод позволяет отказаться от этих мероприятий, ведь ультразвук взаимодействует с имплантами по воздуху.