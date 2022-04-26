 

Устройства и импланты можно заряжать прямо в воде

26.04.2022, 20:40, Разное
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Недавно в результате нового исследования специалисты создали технологию на основе ультразвуковых волн, которая позволяет заряжать электрические устройства пож водой, а также помогает выполнять настройку имплантов без оперативных вмешательств.

Ученые заявили, что многие люди в последнее время используют импланты по типу кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Устройства помогают им бороться с опасными для здоровья патологиями и устранять основные симптомы заболеваний.

Часто для зарядки таких устройств приходится проводить хирургические операции, но новый метод позволяет отказаться от этих мероприятий, ведь ультразвук взаимодействует с имплантами по воздуху.



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