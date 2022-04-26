Гематолог объяснил, как группа крови влияет на болезни сердца

Новое исследование, проведенное коллективом специалистов во главе с гематологом Дугласом Гуггенхаймом, доказало, что связь между группой крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями все же существует. Ранее эксперты думали, что это маловероятно.

Исследовательская работа продемонстрировала, что обладатели первой группы крови намного реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми патологиями, а вторая и третья группы крови увеличивают риск развития инфарктов, тромбоза глубоких вен и недостаточности.

Специалисты до сих пор не знают, с чем это связано, но есть мнения, что все зависит от вероятности развития воспалений у обладателей определенных групп крови.