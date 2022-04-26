Мнение: Памяти Горького Лука

А вот и еще один привет из 26 апреля 2016 года в моем ЖЖ (продуктивный был денек, оказывается!)

Долой окопное сознание

А я вот люблю все ж украинцев! Например, мне нравится “95 квартал” и их Зеленский – прекрасные, очень остроумные парни, а у Зеленского есть важнейшее для артиста, и очень редко встречающееся качество – органичность. Или вот Горький Лук – остроумно ведь пишет. Местами занудно, захлебывается в словах – ну ведь и все мы этим грешим. Но он не только остроумный, но и просто умный парень.

А вот чего я не люблю, так это – окопное сознание. Типа “ну они же против России”, “они Россию ненавидят”, “они нас обзывают кацапами!!” – и, типа, поэтому мы все их тоже должны ненавидеть, не читать и не смотреть. Полная ерунда. В конце концов, кто чего любит/не любит – его же личная проблема. А ум и остроумие – объективная ценность, которую к тому ж не найдешь днем с огнем. Выше нужно быть всего этого.

В чем-то даже и хорошо, что отношения между украинцами и россиянами нынче очистились от приторного лицемерия. Теперь они режут нам про нас же правду-матку – и их в кои-то веки стало интересно слушать! Злой глаз подмечает больше, а страсть придает убедительность словам. Наши “патриоты”, конечно, начнут в ответ по-детски “обижаться” – но это и есть признак глупости. Чего обижаться-то? На правду не обижаются.

В общем, почитал я Горького Лука, нашел у него, в частности, прекрасный фрагмент про наш автопром.

“Любой продукт есть овеществление идеи.

Например, мощные и гладкие германские автомобили – это идея упругого германского автобана. Длинные и комфортные американские тачки – дети длинных и утомительных интерстейтов. Юркие японцы – ну вы поняли, а если нет – то посмотрите на схемы японских развязок.

То есть, сначала появляется идея, осознается консьюмерами и продуцентами, а потом ее паяют в железо и обливают пластиком.

Российский автопром порожден как символ капитуляции дураков перед дорогами. Идея, воплощенная в металле, звучит так: «С этим пиздецом, называемым «русской дорогой» ничего поделать нельзя, он непобедим. А потому и ездить по нему не стоит. Нате вам шото похожее на машину, и отъебитесь уже от нас».

Всякие канадианцы пытаются бороться с плохими дорогами, и эта идея порождает в материи снегоходы, вездеходы и прочие марсоходы. Но когда понимаешь, что дорога непобедима – делаешь «Жигули». Дай мне силы изменить то, что я могу, смирение, принять то, что не мог изменить, и мудрость отличить одно от другого (с).

Я не говорю, что маршрутный «Богдан» – вершина инженерной мысли, но он освободил меня от необходимости ехать стоя в «Газели», склонив голову и упираясь четвертым позвонком холки в потолок, как раб хеттийский, приносящий дары фараону. В восемь утра, блять. Как я могу после этого быть человеком?

И когда после запрета «Газелей» в Киеве я приехал в Москву, и увидел эту ебаную рабовозку для согбенных людей, я сказал своей подруге: «Стоя не поеду». Она говорит – так вообще не поедем, в это время битком в транспорте.

Значит – не поедем. Пойдем, как свободные люди. Может даже умрем в дороге от голода, холода и тоски, но умрем стоя, и лежать тоже будем стоя – то есть, как прямостоящие, только лежа. С высоко, то есть прямо положенной головой”.



Ну и разве не прелесть?

UPD. В комментах, как и ожидалось, парад Национальной Гордости Великороссов. Особенно почему-то упирают на то, что в Москве сейчас не Газели, а “форды” (2016)

Про автопром, кстати, Лук попал в точку и даже более чем – всего 6 лет, и никакого автопрома в России вообще нет.