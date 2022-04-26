Личное: “Пакетик с подарком на 14 февраля”

Вот какое письмо я хочу предложить вам разобрать с моей помощью.

Многие начинающие читать мой блог очень скептически относятся к мысли, что надо быть щедрым, что нельзя брать чужое, что надо внимательно следить за тем, чтобы не навешивать на человека свои проблемы. Все это кажется сомнительным, потому что бытует образ удачливых стерв или харизматичных плохих парней, которые действуют наоборот, гребут под себя, а их обожают, в отличие от угодливых и старательных серых мышей, которых быстро бросают.

На самом деле если стервы с плохишами и удачливы, то как раз потому, что не тянут лишнего и не грузят, а угодливые мыши все время пытаются выторговать что-то за свои старания.

И любят стерв не за стервозность, а за то удовольствие, которое они дают, если они могут его дать. А если не могут, их не любят. Точно так же или еще больше любят хороших девушек и хороших парней.

Отрицательных примеров мы видели в письмах очень много. Давайте и положительный пример тоже посмотрим. Вот в письме хороший парень, внимательный, заботливый, комфортный. Посмотрим, что это ему дало.

toplike

Прошу, пожалуйста, вашего разбора.

В декабре 2021 познакомилась в зале с парнем.

Сначала он мне не понравился внешне и шутки у него были странные. Я стояла с тренером, он подошёл и спросил могу ли я его подстраховать, похоже я тут самая сильная в этом зале. Тренера это зацепило, а мне было неловко. В конце тренировки выхожу, а он сидит на диване в кафе, сказал что ждал меня, предложил выпить чай. Я села к нему и как-то разговор просто пошёл, прошло минут десять, а мы уже смеялись, как старые знакомые.

(Имидж так себе был у парня, может быть по сравнению с имиджем автора, который получше. Но шутки вполне нерыбьи и инициативности ему хватало. Понравилась девушка, стал делать к ней шаги. Шаги в границах и вполне успешные. Для инициативности онегиным-рапанам не хватает хорошей рефлексии и отсутствия противоречий. А они толком не чувствуют своих желаний из-за короны и ЗВ, да еще все время сомневаются и качаются. Поэтому топчутся на месте. Рыбам уже попроще, а герой ближе к нерыбе)

Ещё меня поразило, какой он внимательный, нам принесли чашки и чайник, он увидел, что на моей чашке трещина и поменял на свою. И так было во всем, во всех мелочах. Я живу недалеко от зала, он пошёл меня провожать. Я думала, он попросится зайти и шла решала, как корректно отказать. Похоже он это заметил, дошёл до подъезда, пожал руку и пошёл домой.

Потом мы встретились с ним через неделю в зале. Я была рада его видеть, до этого приходила в то же время, но его не было. Я готовилась к соревнованиям и мне особенно некогда было общаться во время тренировки. После тренировки, он опять ждал меня на диване, предложил прогуляться. Мы болтали, он рассказывал много смешного, но погода была не лётная я мёрзла. Вдруг он остановился и сказал, что вот кстати его дом и спросил не хочу ли я пойти к нему согреться и заполнить углеводное окно. Я не могла отказаться, все было как-то просто и очень естественно, как будто мы уже были лучшие друзья.

У него было очень уютно и необычно дома, он поставил музыку, налил вина, стал готовить стейк. была такая атмосфера, что я расслабилась ещё больше и мы здорово провели время, интересно проболтали обо всем на свете, он ставил классную музыку и рассказывал про любимые музыкальные группы. Ближе к полуночи я засобиралась домой, поблагодарила его за ужин, стала надевать пальто и почти уже вышла, тут очень внезапно он меня развернул и поцеловал. Мы целовались в коридоре, он снял с меня пальто, обувь и повёл в спальню.

Утром он приготовил завтрак, кофе, вызвал мне такси до дома. Была пятница, мы встретились вечером и пошли к нему, там и провели самые лучшие выходные в моей жизни. Смотрели фильмы на проекторе, слушали музыку, он был очень нежный и заботливый, готовил, сварил глинтвейн, заказал мне все бытовые необходимые вещи, чтобы я не выходила, говорил, что рад что нам так хорошо вместе. Я уже была влюблена по уши.

В понедельник я поехала на работу, и на этом связь оборвалась. он не писал три дня, у меня была ломка и небольшая паника, очень хотелось написать и увидеть, но я останавливала себя, думала, видимо все, он потерял интерес.

(Тут он пропустил шаг. Насколько вышел из границ, сложно сказать. Например, если он пытался отрефлексировать СЗ автора и решить, что делать дальше, он имел права на такую паузу. Тем более автор могла бы и сама написать, они провели вместе три дня. Но даже если это был вектор косяка, все предыдущее и последующее нивелировали вектор или даже сделали из него крючок. Понятно, как крючок возникает из вектора косяка? И когда не возникает?)

В четверг он пришёл в зал и как ни в чем не бывало. Мы опять шутили, смеялись, после тонировки он пошёл меня провожать и остался у меня жить. Мы отпраздновали вместе Рождество и Новый год, он познакомил меня со своими друзьями. У него оказалось много друзей, все очень интересные и мы сразу с ними сдружились. он играл на гитаре, казалось, что все его обожают. Я влюбилась ещё больше.

Мы много времени проводили вместе, ходили в гости, готовили, он учил меня польскому языку (он поляк), ходили вместе на тренировки, я была на сушке перед соревнованиями, он готовил для меня.

В быту не было никаких проблем, он вообще очень самостоятельный, очень заботливый и не давал мне ничего делать. Я к такому не привыкла, обычно я жила с парнями, которые никак не помогали, поэтому всегда убирала, готовила, стирала я, но про себя понимала, что им хочется со мной жить только на условиях если я становлюсь такой мамой, от чего у меня пропадало либидо постепенно.

(Про либидо автора. В описаниях у нее схема ЗВ + слив + косяк = – СЗ. А как надо было в тех ситуациях с парнями?)

И вот в начале февраля он сказал мне, что нам надо расстаться.

(Они были вместе полтора месяца примерно. Небольшой срок. Весь это срок парень активно вкладывался, при том что СЗ автора была средняя, как раз такая, чтобы присматриваться, пойдет СЗ вверх или вниз. СЗ ее пошла вниз. Кто-то понимает, почему? И обратите внимание, в отличие от онегиных-рапанов герой не думал: сейчас пригляжусь и если решу, что мое, то начну вкладываться. Поздно будет вкладываться, когда ваша СЗ уже опустится к плинтусу. И автора это тоже касается. Надо либо расставаться, либо вкладываться, даже если вы пока не решили, надо ли это вам и насколько. Все вложения парня опишите, прямо в столбик)

Не помню точно диалог, примерно был такой разговор. Я сказала, что в шоке, спросила в чем дело. Он сказал, что ни в чем особенном, просто его планы изменились. Что я замечательный человек и прекрасная девушка, что будет рад дружить, если я захочу, он всегда придёт мне на помощь, что благодарен за все что я сделала для него и хочет чтобы наши отношения остались хорошим воспоминанием для нас, но на этом все.

Отдал заранее пакетик с подарком на 14 февраля.

У него почти не было вещей у меня, поэтому собрался он быстро и ушёл.

(Вещей его не было, так что он был как бы в гостях)

Я была в шоке. Хорошо, что была рабочая неделя, днём я работала, а вечером много тренировалась, иначе бы с ума сошла. Все выходные я проплакала, но уже через выходные был турнир так что пришлось взять себя в руки.

Сейчас я встречаюсь с другим парнем, но на фоне предыдущих отношений это все блекло. я каждый день думаю о нем, пытаюсь понять, что случилось, в чем мой косяк или в чем я его разочаровала, он казался очень влюблённым, а потом как будто все сняло рукой.

Иногда накатывают чувства, но я гоню их от себя. Повторяю себе, что он разлюбил, но все равно вспоминаю всю нежность которая была. Иногда жду что он напишет или позвонит и мы сможем общаться и дружить, хотя и понимаю, что это вредно для меня. Тот подарок я так и не открыла, боюсь, что меня накроет. По-моему я ещё люблю его, но очень хочу разлюбить.

(Ушел так себе, по экологичности, если мерить по меркам нерыб. Получился крючок, но довольно жесткий. С другой стороны, если автор вела себя эгоистично, так ей и надо. То есть тут однозначно нельзя сказать, насколько прав парень, но то, что у него к концу отношений было большое КП и до сих пор остается большим, очевидно. Очевидно?)