 

Элла Памфилова: должность главы государства в 2024-2030 годах будет называться «Местоблюститель»

26.04.2022, 19:51, Разное
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила проведение выборов главы государства в 2024 году, сообщает официальный сайт ЦИК.

При этом она уточнила, что следующий лидер страны может в течение своего срока использовать титул «Местоблюститель» вместо традиционного «Президент».

«Местоблюститель» вместо традиционного «Президент»Памфилова отметила, что в Конституции нет чёткого требования к тому, каким именно титулом должен пользоваться её гарант. Предложение называть его президентом носит рекомендательный, а не обязующий характер, и вместо него может быть выбран более подходящий по смыслу термин. Также глава ЦИК привела в пример Русскую православную церковь, в которой в период отсутствия настоящего предстоятеля его обязанности исполняет Местоблюститель патриаршего престола. Подобную практику, имеющую давнюю историю успеха в церкви, могут перенять и светские власти.

– Тут смысл очень простой: президент – это навсегда, на всю жизнь. А если человек собирается проправить один срок и после этого уйти с поста, то зачем ему называться президентом? Он, так сказать, просто шесть лет место за собой подержал, оно от этого не стало его собственным. Срок истёк – он его отдал. Как местоблюститель. Так и должна работать демократия. Так что в 2024 году граждане России выберут себе президентского Местоблюстителя, ведь мы с вами понимаем, что президент в нашей стране может быть только один, – сказала Элла Памфилова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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