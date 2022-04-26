Мнение: Зелёные против одежды, подорожание зелёной энергии и немцы по-прежнему против атома

1. Зелёные требуют ужесточить самоистязания. Теперь нас призывают отказаться от большей части одежды, которая вслед за мясом и тёплыми батареями также попала в список постыдных для западного человека излишеств:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/less_clothes/

Экологи призвали человечество уменьшить объем покупаемой одежды ради спасения планеты. Потребители должны снизить потребление новых вещей на 75 процентов, сообщает портал Phys.org.

По мнению исследователей, «замедление» моды поможет не только экологии, но и людям.

Если каждый житель будет покупать одежду, рассчитанную на длительный срок службы, а после его окончания сдавать ее в переработку, это поможет замедлить темпы глобального потепления.

Для того, чтобы продлить срок службы одежды, специалисты советуют ремонтировать и зашивать вещи, если они порвались или сломались. Старую одежду и обувь можно привести в порядок самостоятельно или в ателье. Вещами также предложили обмениваться с друзьями или отдать незнакомым людям.

Специалисты сообщают, что за последние 15 лет объем производства одежды удвоился, тогда как продолжительность ее носки сократилась на 40 процентов. С начала 2022 года гиганты «быстрой» моды H&M и Zara выпустили около 11 тысяч новых моделей одежды вместе взятых. При этом другой популярный бренд Shein разработал почти 315 тысяч моделей. Подобные объемы ведут к загрязнению планеты отходами.

С одной стороны, логика тут есть, рынок одежды и вправду сильно замусорен бессовестными маркетологами, тут определённая регуляция не помешает. С другой стороны, зелёные всегда начинают с реально существующих проблем, пусть и не слишком важных. Однако эти проблемы они предлагают лечить такими кардинальными методами, что лекарство в итоге приносит значительно больше разрушений, чем сама болезнь.

2. В условиях резкого подорожания и нарастающего дефицита углеводородов спасением для Запада должна была стать зелёная энергетика. Но и она тоже дорожает:

https://lenta.ru/news/2022/04/13/renews/

На фоне ситуации на территории Украины западные страны столкнулись с неожиданными затратами. Энергия солнца и ветра на многих рынках подорожала практически на 30 процентов, пишет Reuters со ссылкой на ежеквартальный индекс LevelTen Energy, который фиксирует сделки по покупке электроэнергии.

Так, контрактные цены на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) в США и Канаде выросли на 28,5 процента за год и на 9,7 процентов за первые три месяца 2022-го, а в Европе — на 27,5 и 8,6 процента соответственно. Специалисты отметили, что впервые за несколько десятилетий цены на ВИЭ начали стремительно расти — до этого затраты в этом секторе планомерно снижались.

Зелёная энергетика в США и ЕС существует за счёт явного или скрытого принудительного субсидирования со стороны других отраслей экономики, в том числе со стороны традиционной энергетики. Возможно, когда в Евросоюзе подорожал газ, свободных денег на поддержку зелёных штанов стало меньше, и зелёные также вынуждены повышать цены, чтобы оставаться на плаву.

3. Если вы думаете, что нынешний энергетический кризис наконец-то сподвигнет немцев возобновить развитие атомной энергетики, – самой экологически чистой энергетической отрасли, – то вы оптимист. Даже в суперзелёной Великобритании решили строить новые блоки АЭС, чтобы хоть как-то выправить дырявый энергобаланс. Однако немцы упорно остаются радикальными атомофобами:

https://www.kommersant.ru/doc/5304622

Крупнейшая германская энергетическая корпорация EON исключила возможность продления срока действия своей АЭС в Германии даже на фоне планируемого отказа от российских энергоносителей и вероятного нормирования энергоресурсов. Об этом сообщает Financial Times, поговорившая с генеральным директором корпорации Лео Бирнбаумом. «В Германии нет будущего для атомной энергетики. Точка»,— цитирует господина Бирнбаума издание.

Компания владеет одной из трех остающихся в эксплуатации АЭС в Германии. Она будет закрыта в конце нынешнего года в рамках плана по прекращению деятельности АЭС в стране, принятого еще в 2011 году после катастрофы на японской станции в Фукусиме. По словам господина Бирнбаума, «технически» станция Isar 2 может работать и дальше, однако ее работа не окажет серьезного влияния на ситуацию.

Наверное, оно и к лучшему. Немцы сейчас начали почти открыто ностальгировать по временам Германского Рейха. Чем меньше у них будет доступа к ядерным технологиям, тем для планеты безопаснее.