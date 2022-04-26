 

Газпром опроверг остановку поставок газа в Польшу

26.04.2022, 19:27, Новости дня
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Сообщения о том, что поставки газа из РФ в Польшу приостановлены, не соответствуют действительности, сообщили в российской компании Газпром.

При этом польская сторона обязана заплатить за поставки газа из РФ 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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