Газпром опроверг остановку поставок газа в Польшу

Сообщения о том, что поставки газа из РФ в Польшу приостановлены, не соответствуют действительности, сообщили в российской компании Газпром.

При этом польская сторона обязана заплатить за поставки газа из РФ 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.

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