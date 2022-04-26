 

Лыжница Степанова: РФ обязательно победит, как победила на Олимпиаде

26.04.2022, 19:27, Новости дня
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Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Вероника Степанова в ходе торжественной встречи чемпионов Игр с президентом РФ Владимиром Путиным пообещала ему «не опускать» высоко поднятое знамя нашей страны.

«Я ровесница века, я родилась в январе 2001 года. На моих глазах РФ снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, но мы на правильном пути. И мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю!» – передает ее слова Life.

Ранее на встречи с олимпийской сборной президент Владимир Путин заявил, что для РФ в спорте нет недружественных стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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