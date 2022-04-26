Генерал МВД назвал возможные изъяны в системе безопасности детсада в Ульяновске

На сегодняшний день вся нормативная база по охране и обеспечению безопасности детских садов и школ полностью соответствует тому уровню безопасности, который можно гарантировать на бытовом уровне, но случаются нарушения, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя стрельбу в детском саду в Ульяновске.

В Ульяновской области вооруженный мужчина ворвался в детский сад и начал стрелять. В результате погибли два ребенка и двое взрослых. Отмечается, что детский сад оборудован тревожной кнопкой, но ее не нажимали в момент происшествия.

«Органы внутренних дел, Росгвардия, Федеральная служба по безопасности, органы здравоохранения должны вести большую аналитическую работу, выявляя людей, которые попадают в зону риска, и соответствующим образом профилактировать. Методики такие есть», – говорит Ворожцов.

По его словам, на сегодняшний день вся нормативная база по охране и обеспечению безопасности детских садов и школ полностью разработана и соответствует тому уровню безопасности, который можно гарантировать на бытовом уровне. Он подчеркивает, что просто невозможно поставить абсолютно возле каждого детского сада подготовленного росгвардейца или бойца «Альфа», поскольку ощущается их нехватка в некоторых регионах, да и держать в таком качестве профессионала зачастую попросту бессмысленно. Кроме того, подобное обеспечение охраной оказалось бы для детских садов неподъемной суммой, содержание детей в детских садах повысилось бы в несколько раз.

«В большинстве регионов страны существуют два понятия: охранник и сторож (вахтер). Задача вахтера: при проявлении сложной ситуации нажать на тревожную кнопку и вызвать наряд полиции. И хоть их учат приемам задержания и обезоруживания, такой обязанности у них нет. Задача охранника: предотвратить преступление, задержать преступника, вызвать полицию. Практика показывает, что охранники несут службу в основном в регионах с повышенной криминальной ситуацией, в остальных случаях – вахтеры», – делится генерал-майор.

Однако главная ошибка региональных детских садов – совмещение должности вахтера и, например, уборщицы, для экономии денежных средств, продолжает специалист. Изменить такую систему практически невозможно, убежден он.

«Безусловно, необходимо добиваться того, чтобы все детские учреждения были обеспечены соответствующим образом (кнопками тревожной сигнализации), имели отработанное взаимодействие с правоохранительными органами, все сотрудники должны быть соответствующим образом обучены и проинструктированы, знать, что делать (когда надо закрывать двери, когда наоборот не надо, куда выводить детей и так далее). Также необходимо оборудовать все заведения системой оповещения, чтобы охранное лицо могло предупредить всех об опасности», – заключил Ворожцов.

Ранее в правительстве региона сообщали, что открывший огонь в детском саду, по предварительной информации, не являлся владельцем ружья. Позже источник в правоохранительных органах рассказал, что хозяин данного оружия найден мертвым. Мужчина был застрелен.

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