Ученые определили область мозга, которая подавляет навязчивые мысли

Недавно коллектив нейрофизиологов в научном журнале JNeuroSci опубликовал результаты исследовательской работы. Было доказано, что мозг избавляется от навязчивых мыслей с помощью определенных нервных клеток.

Эксперты давно изучают строение, функции и особенности мозга человека. Им интересно, как он работает и благодаря чему обрабатывает информацию, которая поступает от органов чувств. Исследование помогло выяснить, что нервные клетки передней поясной коры ответственны за контроль навязчивых мыслей.

Данная область мозга воздействует на гиппокамп, центр памяти и другие участки органа, что и позволяет эффективно избавляться от навязчивых мыслей. Исследования особенностей работы передней поясной коры продолжаются.