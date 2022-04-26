 

Мнение: Очередной СТРИМ С САПОЖНИКОМ – сегодня!

26.04.2022, 19:10, Разное
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По установившейся традиции: сегодня – вторник, а это значит, что примерно с 8.15 вечера – очередной СТРИМ! На моем видеоканале в Ютубе – https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Тема сегодняшнего разговора – последствия изоляции и войны со всем миром для России УЖЕ СЕЙЧАС. Просто в этом плане меня впечатлило вчерашнее выступление Путина, по ходу которого он ошарашил аудиторию заявлениями в духе “в экономике у нас все стабилизируется”, “жизнь налаживается” и “пора развивать науку и технику”. Просто я как раз вчера решил прошвырнуться по магазинам и даже меня пробрало – все цены ведь реально выросли более чем вдвое! (чуть более строго говоря – в 1,5-3 раза). Причем – фронтально, на всё. Пакет гречки нормального бренда – 180 рублей в “Перекрестке” (втрое). Кофе Лавацца, которое я сам не пью, но пьет моя жена – под 800 р. (было менее 400). Но за кофе можно быть хотя бы спокойным – его скоро не будет вообще, будем пить ячменный.

И в чем причина полного спокойствия народонаселения – тоже интересный вопрос для обсуждения. Смешно ведь вспомнить, как каких-то года полтора назад нам целыми днями показывали – правительство геракловыми усилиями “борется” с ростом цен на подсолнечное масло, вводит “временные ограничения роста” и прочую клоунаду. Сейчас цены выросли на всё и сразу – тишина.

Но также можно задавать и любые другие вопросы – про экономику, про войну, про психологию и даже про шахматы. Велкам!! С 8 вечера – и как минимум до 10 вечера, а то и дольше. Присоединяйтесь.

Источник: Размышления вольного социолога



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