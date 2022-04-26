Мнение: Техническое. 26.04.2022

Техническое. 26.04.2022

Канал в Телеграм https://t.me/boris_rozhin перевалил за 600 000 подписчиков. Помнится до начала операции было там что-то около 60 тыс. Комментарии там конечно физически невозможно отслеживать. Ламповой атмосферы ЖЖ нет и близко. Как и онлайн-трансляции в ЖЖ в 2014-м году, онлайн-трансляции в Телеграме действительно оказались востребованы. Пару дней назад было ровно 2 месяца с ее начала – как 23 февраля началась, так и ведется до сих пор. Для этих целей Телеграм почти идеален. Но конечно после окончания боевых действий, объем публикаций там существенно снизится. Но до этого еще надо дожить.

Едем дальше.

Канал на Рутубе https://rutube.ru/channel/23471524/ потихоньку обрастает аудиторией, уже почти 4.5 тыс. подписчиков (больше, чем было на Ютуб-канале). В меру времени и сил стараюсь заливать туда интересные ролики. Если бы быстрее публиковали, то заливал бы больше, а там время ожидания проверки роликов модераторов демотивирует так уж сильно активничать там. По мере улучшения качества сервиса (если таковое будет), заниматься буду активнее.

Покупка Маском Твиттера никак не повлияет на решение прекратить вести канал в Твиттере. Туда просто остался кросс-пост из блога + он будет использоваться для доступа к подборке арабских источников по Ближнему Востоку.

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