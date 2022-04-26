 

Мнение: Принестровье

26.04.2022, 18:45, Разное
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В Приднестровье взорваны две ретрансляционные вышки, передающие сигнал российского телевидения на регион. Постепенно и быстрыми темпами Приднестровье вливается в общую повестку военного конфликта.

В том случае, если наступление в районе так называемой “Донбасской дуги” будет нерезультативным (а пока никаких особых успехов там нет даже по сводкам российского минобороны), то вполне возможно, что наступление постараются организовать на другом участке “спец-операции”. Собственно, тут и гадать особо нечего – оно уже анонсировано направлением через Николаев на Одессу.

Принцип здесь простой и крайне немудрящий – нужен хоть какой-нибудь успех и хоть где-нибудь. Украинская сторона полагает, что наступление возможно в течение недели-дней десяти, российская как обычно, докладывает об очередных пораженных целях, поэтому остается только предполагать.

Тем не менее, часы, что называется, тикают. Время уходит, а затягивание конфликта в складывающихся обстоятельствах выглядит гораздо более худшим сюжетом именно для Кремля, чем для Киева.

Президент Молдавии Санду созывает совет безопасности в связи с резким обострением обстановки вокруг Приднестровья.

Я все-таки склоняюсь к мысли, что пока речь идет о предупреждении со стороны Украины и Запада: в случае начала наступления российских войск в сторону Одессы проблема Приднестровья будет решена (или во всяком случае ее попытаются решить) в кратчайшие сроки в превентивном порядке. Молдавию, понятно, в таких условиях спрашивать особо не будут.

Источник: Эль Мюрид



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