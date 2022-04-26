Бывший советник главы КГБ Беларуси создал телеграм-канал про соблюдение прав человека

В Беларуси среди оппозиционеров обрел популярность телеграм-канал “Правы чалавека | Станкевіч” о соблюдении норм ООН и прав человека. Менее чем за полгода на канал подписались 450 тысяч человек по рекомендациям Светланы Тихановской и Леонида Волкова. Даже представители ЕСПЧ хвалят контент, создаваемый сообществом и приводили посты канала в качестве примеров на заседаниях совета.

Журналисты выяснили, что автор и владелец канала это отставной подполковник и бывший советник главы КГБ Беларуси Валерий Станкевич. По словам Валерия, его ученикам академии КГБ в Минске, где он преподавал основы допросов, так понравились лекции о человеколюбии, что кадеты попросили его создать телеграм-канал по тематике защита прав человека.

Благодаря каналу в Беларуси улучшилась осведомленность о базовых правах человека. Граждане по всей стране начали отстаивать свои права при помощи Станкевича.

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