А — сильные духом, Б — романтики, В — талантливы и нередко успешны: как по инициалам узнать судьбу человека

Говорят, что человека можно узнать только при личном общении. Конечно, это отчасти правда. Но есть вещи, по которым мы можем составить частичный портрет собеседника заранее, даже никогда не видя его. Значение имеет и знак зодиака человека, и дата его рождения, и особенно имя. То самое пресловутое ФИО может рассказать о его носителе очень многое. Каждая буква в инициалах несет в себе особый смысл.

Значение первых букв в инициалах

А — олицетворяет внутреннюю силу духа. Человек, в чьих инициалах есть эта буква, добивается своих целей всегда и везде, потому что он прирожденный лидер. Б — принадлежит настоящим романтикам. Такие люди умеют очаровать любого с первых мгновений знакомства. В — эти люди открыты миру, жизнерадостны и энергичны. Они любят общаться с другими, обладают множеством талантов, которые успешно развивают по жизни. Г — эта буква есть в инициалах умных, интеллигентных людей. Им постоянно хочется чему-то учиться, получать все новые знания и навыки. Д — олицетворяет острый ум, его аналитический склад. Такие люди не рискуют просто так, предварительно взвешивают каждый шаг. Е — нестандартные личности, «белые вороны». У них сильная интуиция, их невозможно обмануть. Распознать лицемеров такой человек сможет с легкостью. Ж — у обладателей этой буквы богатый внутренний мир. Это умные и начитанные люди с обширным кругозором. З — у людей с инициалами на эту букву развито воображение, они часто видят мир сквозь розовые очки. Это иногда мешает им примириться с реальностью. И — у этих людей доброе сердце, хотя внешне они могут быть угрюмыми, холодными. Раскрываются они только перед теми, кому доверяют. К — если в ФИО есть эта буква, человек отличается огромной силой духа и всегда добивается своих целей. Он ведет за собой людей благодаря своей самоуверенности. Л — это творческие личности, любящие внимание окружающих. Среди тех, в чьем ФИО есть эта буква, много музыкантов, певцов, актеров, писателей. М — обладатели этой буквы всегда в первую очередь беспокоятся о других. Они готовы многим пожертвовать, чтобы близким было хорошо. Часто это играет против них, люди просто ими пользуются, ничего не давая взамен. Н— эта буква означает внутренний протест и принадлежит бунтарям. Такой человек никогда не станет терпеть унижения, потакать другим. Отстоять свою точку зрения для него дело чести. О — эта буква содержится в ФИО людей, у которых есть непревзойденное чутье, развитая интуиция. Эти качества помогают им добиться успеха в карьере, даже разбогатеть. П — олицетворяет твердый характер, умение настоять на своем. Переубедить такого человека в чем-то невозможно. Р — признак высокой самооценки, излишней самоуверенности. Такой человек никогда не признает своих ошибок, не жалеет о содеянном. С — эти люди отчаянно хотят быть для других полезными. Помогать и угождать всем для них жизненно необходимо. Причем это относится как к близким и родным, так и к чужим людям. Т — признак трудолюбия и целеустремленности. Люди с этой буквой в ФИО не боятся работы, а безделье воспринимают как муку. Они всегда находят какое-то занятие по интересам, которых у них очень много. У — у этих людей богатый внутренний мир сочетается с бескорыстием и щедростью. Если кто-то рядом в беде, они всегда поспешат на помощь. Ф — эта буква принадлежит людям, с легкостью добивающимся известности. Они популярны и любимы, и это становится смыслом их жизни. Х — признак непреклонных натур, которые идут напролом к своей цели. Если даже все вокруг пытаются переубедить их, это им не удастся. Ц — эта буква является признаком лидерства, твердости характера. Эти люди всегда уверены в своей правоте и с легкостью могут переманить на свою сторону кого угодно. Ч — люди с этой буквой в инициалах обладают открытым сердцем, к окружающим относятся с добротой. Обиды прощают быстро и никогда не провоцируют конфликты. Ш — эти люди живут в собственных иллюзиях. Они обдумывают каждый шаг, прежде чем решиться на какое-то движение. Э — ее обладатели проницательны, буквально насквозь видят всех окружающих. Понимают людей с полуслова, их невозможно обмануть. Ю — признак честности, справедливости. Такие люди чужое мнение принимают с трудом, на первое место ставят свои идеалы. Я — принадлежит людям с эгоистичными чертами в характере. Они требуют повышенного внимания к себе постоянно, считают себя правыми во всем.

Эти имена «притягивают» удачу

Есть люди, которым везет в любых начинаниях. Про таких говорят, что они баловни судьбы, счастливчики. У них особая карма, они буквально родились под счастливой звездой. Но успешность по жизни также во многом зависит от имени, данного при рождении. Ученые определили, что есть пять имен, «притягивающих» удачу к своим обладателям. Это невероятно и не всегда объяснимо, но факт.

Анастасия

Это имя носят сильные духом женщины. Никакие невзгоды по жизни не могут их сломить. Анастасии дружелюбны, активны и добры к окружающим. Тот свет, который они несут людям, всегда возвращается обратно.

Елизавета

Властность, амбициозность, влиятельность — вот что отличает Лизу от остальных. Это заботливые и щедрые женщины, принимающие все трудности жизни спокойно. Внешне кажется, что у них вообще нет проблем, настолько они могут легко с ними справляться.

Иван

Носители этого имени — настоящие счастливчики по жизни, и не просто так. У каждого Ивана есть свой ангел-хранитель, который не дает им оступиться и оберегает от бед. Это имя несет внутреннюю силу и свет, его обладатели всегда достигают поставленной цели.

Николай

У обладателей этого имени характер волевой, сильный. Они легко налаживают контакт с окружающими. Имя буквально заряжено успехом и удачей, помогает добиваться высоких результатов во всех сферах жизни.

Милана

Эти женщины обладают множеством талантов, они ответственны, находятся в постоянном поиске по жизни. Миланы добры, всегда придут на помощь ближнему. Благодаря этим качествам они добиваются успеха во всем, что задумывают.