Никакого воска и химии: неочевидные ошибки в уходе за бровями, из-за которых они не будут идеальными

Современные тенденции красоты стремятся к натуральности. Сейчас в моду вошли естественные брови. Но в любом случае эта часть лица требует ухода. Брови необходимо корректировать, чтобы придать им красивую форму. Нередко женщины допускают при этом ошибки, о которых мы расскажем в статье.

Вы удаляете волоски воском

Многие женщины корректируют форму бровей, используя подогретый воск. Но это средство нельзя применять на этой части лица. Восковая депиляция возможна на других участках тела, но не на бровях.

Это метод удаления волосков неточен. У вас не получится придать бровям четкую и красивую форму.

Кроме этого, воск может вызвать кожное раздражение. Подобный результат часто наблюдается у женщин, которые используют антивозрастные средства на основе ретинола. Такая косметика делает эпидермис гиперчувствительным.

Но даже если вы не пользуетесь косметикой с ретинолом, использования воска лучше избегать. Он разрушает коллаген и эластин, что способствует старению кожи.

Коррекцию бровей допускается проводить, используя выщипывание и обрезку. Применять составы для депиляции на этом участке нельзя.

Неподходящее зеркало

Если вы хотите выщипать или обрезать брови, то очень важно использовать подходящее зеркало. Вы должны хорошо видеть ход и результат своей работы. В таких случаях лучше пользоваться увеличительным зеркалом. Его следует держать на некотором расстоянии от лица. При этом необходимо обеспечить хорошее освещение.

Если вы используете обычное маленькое зеркало или делаете коррекцию бровей в тусклом помещении, то результат никогда не будет идеальным. В таких условиях практически невозможно создать красивую форму.

Рассмотрите свой лоб в зеркале со всех ракурсов. Это поможет вам избежать неправильной формы, асимметрии и чрезмерного выщипывания бровей.

Агрессивные химикаты для ламинирования

Многим женщинам нравятся ламинированные брови. Они выглядят идеально уложенными. Однако при ламинировании используются агрессивные химикаты для укладки, которые разрушают волоски. К этой процедуре нужно относиться с большой осторожностью.

Кроме этого, результат ламинирования может вас разочаровать. Нередко после процедуры брови становятся слишком плоскими и выглядят ненатурально.

Если вы хотите уложить брови безопасным способом, то нанесите на них прозрачный гель. Затем возьмите щеточку и расположите волоски в нужном направлении.

Заключение

Хорошо подготовьтесь к коррекции бровей. Используйте удобный инструмент и подходящее зеркало. Помните, что зона лба довольно чувствительна. Избегайте применения химикатов в области бровей. Это позволит вам избежать раздражения кожи и других неприятных последствий.