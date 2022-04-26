Общество: Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки.

Маскировка в любой армии – инструмент военной стратегии, направленный на введение противника в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, действия и намерений своих войск. Если предупрежден, значит, вооружён, то если спрятался, то себя обезопасил.

Искусству маскировки учат как на уровне обычного солдата, так и скрытности передвижения большого количества войск и техники, созданию ложных эффектов боевых позиций. Эту науку постигают даже в академии Генштаба применительно к различным ситуациям и регионам проведения боевых действий.

СВО на Украине выявила свои требования к маскировке российских войск. Это было обусловлено рядом факторов, среди которых открытая степная местность, не позволяющая укрыть технику в лесных массивах, наличие осведомителей с украинской стороны, привязка к транспортным коммуникациям вдали от населенных пунктов.

Большую роль в обнаружении техники ВС РФ сыграли тепловизоры, которых в ВСУ оказалось достаточно много. А главное – помощь спутниковой разведки США, которая передаёт данные украинскому командованию в онлайн-формате, отслеживая ситуацию вплоть до передвижения отдельного танка или ракетной установки «Искандер».

Традиционные методы маскировки с использованием погодных условий, времени суток, рельефа местности потеряли свою актуальность. Даже при низкой облачности или ночью техника легко просматривается из космоса, выдавая себя тепловым излучением. Американский летающий радар Boeing E-8 Joint STARS способен по вторичным доплеровским признакам (по скорости и мощности двигателя) отличить колесную технику от гусеничной с расстояния в 180 километров. Перемещение тех же танков Т-90М видно, как на ладони.

«Ещё в советской армии в ряде частей повышенной секретности был график пролёта над их территорией американских спутников, во время которого запрещалось даже выходить из казарм, не говоря о перемещении техники, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Владимир Попов. – Сейчас возможности космической и авиаразведки значительно расширились. Поэтому нужны другие меры маскировки, помимо визуальных, которые неэффективны даже в тёмное время суток. В первую очередь это малошумность техники, снижение выбросов отработанных горючих материалов, которые выдают работающий двигатель танка на большом расстоянии не только звуком, но и излучением.

Как показал опыт войны в Карабахе, азербайджанские беспилотники засекали работающую бронетехнику армянской армии даже ночью, определяли её позиции и перемещение. Тогда же выяснилось, что не спасают танки даже надёжные укрытия и маскировочные сети – их было легко обнаружить и, соответственно, уничтожить одним прицельным выстрелом.

Эти познания, как любой военный опыт, были учтены и российской армией. В ходе нынешней спецоперации на Украине она стала прятать от посторонних глаз свою технику и при помощи специального синтетического покрытия, которое делает тот же танк невидимым в инфракрасном и радиационном диапазонах».

Речь о комплексе защиты вооружений «Накидка», которая помимо камуфляжного окраса материала обладает свойствами теплоизоляции и радиопоглощения. Армения, к слову, первой закупила у РФ некоторое количество защитных комплектов разработки «НИИ Стали» «Накидка» для своих танков, не пожалев выложить на это 2,5 тысячи долларов за каждое из таких «одеял». У армии Карабаха таких комплектов не было, что привело к большим потерям в бронетехнике, большая часть которых была уничтожена с использованием беспилотников.

До последнего времени в российской армии не было потребностей в такой защите танков. В Сирии они используются в ограниченном количестве, да и нет на вооружении исламистов современных систем тепловизорного обнаружения боевой техники.

Специальная военная операция на Украине показала востребованность комплектов «Накидка» для российской боевой техники с целью маскировки её перемещения на новые боевые позиции. Первыми такую защиту получили танки Т-90М и ОТК «Искандер», которые находятся в приоритете поражения средствами ВСУ. В перспективе их будут использовать и для других видов российских вооружений.

Комплект защиты для танков состоит из 8-10 раскроенных деталей, которые закрывают его основные элементы – башню, лобовой лист, крышу моторного отсека.

Камуфлированная расцветка комплекта вторична, хотя и она имеет свою функцию маскировки. Основа – в самом материале, который благодаря своим свойствам «охлаждает» танк даже с работающим двигателем до температуры окружающей среды. На тепловизоре он с такой защитой не отличим от малолитражного автомобиля и не представляет собой важной цели.

«Маскировка в ходе проведения спецоперации на Украине предъявила новые требования к обеспечению безопасности военной техники, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Анатолий Матвейчук. – Быстрота и натиск, это конечно важные элементы боевых действий, но скрытность в данном случае имеет особое значение. С этим в большей степени столкнулись украинские военные, перемещения которых отслеживаются российскими средствами наблюдения. Это касается и движения бронетехники, подвоза боеприпасов и определения мест их складирования, по которым наносятся высокоточные удары.

Но и у российской армии возникли определенные проблемы с фиксацией маршрутов передвижения колонн бронетехники, в большей части за счёт использования американских спутников и самолётов-разведчиков, данные с которых передаются ВСУ. Есть свои хитрости маскировки, переброски техники в ночное время, параллельное движение колонн разной степени важности. Большую роль стали играть системы защиты от невидимости в тепловизорном спекторе. Это новый вид тактического маневрирования в незаметном для противника диапазоне наблюдения».

На первый взгляд, «одеяло-невидимка» для танка вызывает некий скепсис, как одно время вызывало улыбку сообщение о закупках Минобороны надувных резиновых макетов танков, истребителей и ракетных комплексов. На них было потрачено более 48 миллионов рублей – и не напрасно.

Интересная история, которая, правда, не имеет официального подтверждения, произошла в Сирии. Как предполагается, туда было поставлено несколько (может десятков) российских надувных установок, имитирующих «Панцирь-С1», которые имеют потрясающее сходство с этим зенитным ракетно-пушечным комплексом. В 2020 году Турция сообщила об успешном уничтожении восьми сирийских ЗРПК, которые были поражены, в том числе, с использованием ударных БПЛА «Байрактар». Несомненный триумф турецкой армии оказался «дутым» – реальных ракетных комплексов сирийской армии было уничтожено не более двух, и то во время их движения на марше. Остальные «успехи» пришлись именно на надувные муляжи.

Комплекс «Накидка» более прагматичен – маскирует боевую технику под рельеф местности и защищает её от обнаружения радиолокационными средствами. У каждой войны своя маскировка и свои обманы противника.

Теги:

спецоперация

,

военная техника

,

армия и вооружение

,

оружие и вооружения

—