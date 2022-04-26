 

СМИ: РФ приостановила поставки газа в Польшу

26.04.2022, 18:05, Новости дня
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Поставки российского газа в Польшу в рамках Ямальского контракта приостановлены, сообщил портал «Онет» со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.

По данным СМИ, в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб, передает ТАСС.

На данный момент официального сообщения о приостановке поставок нет, однако уведомление об этом ожидается в течение дня, «Онет» отмечает, что «россияне не информировали польскую сторону о причинах остановки поставок».

В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.

Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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