СМИ: РФ приостановила поставки газа в Польшу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поставки российского газа в Польшу в рамках Ямальского контракта приостановлены, сообщил портал «Онет» со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.
По данным СМИ, в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб, передает ТАСС.
На данный момент официального сообщения о приостановке поставок нет, однако уведомление об этом ожидается в течение дня, «Онет» отмечает, что «россияне не информировали польскую сторону о причинах остановки поставок».
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет