СМИ: РФ приостановила поставки газа в Польшу

Поставки российского газа в Польшу в рамках Ямальского контракта приостановлены, сообщил портал «Онет» со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.

По данным СМИ, в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб, передает ТАСС.

На данный момент официального сообщения о приостановке поставок нет, однако уведомление об этом ожидается в течение дня, «Онет» отмечает, что «россияне не информировали польскую сторону о причинах остановки поставок».

В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.

Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.

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